“Su Falcone ancora racconti da terrapiattisti. Ma il dato di fatto è uno: nel ’92 lavorava per Andreotti” (Di giovedì 26 maggio 2022) Giovanni Orsina analizza con Hp le teorie cospirazioniste sulla morte del giudice, ancora ripetute trent’anni dopo. I sospetti sulla politica inaugurati da Scalfaro, e mai una prova a sostenerli. “Ma una sola cosa è certa, andò a Roma perché scaricato dalla magistratura”. “E poi ci lamentiamo dei rettiliani” Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 maggio 2022) Giovanni Orsina analizza con Hp le teorie cospirazioniste sulla morte del giudice,ripetute trent’anni dopo. I sospetti sulla politica inaugurati da Scalfaro, e mai una prova a sostenerli. “Ma una sola cosa è certa, andò a Roma perché scaricato dalla magistratura”. “E poi ci lamentiamo dei rettiliani”

Advertising

fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - EnricoLetta : « La mafia non è invincibile, avrà una fine » Giovanni #Falcone. Il ricordo del sacrificio suo e di Francesca Morvi… - gparagone : Sembra ieri e sono TRENTA anni fa: iniziava allora un'altra Italia. Un Paese, una Democrazia ancora oggi irrisolti… - francoliver2 : RT @PieroSansonetti: Omicidio Falcone. La Procura di Caltanissetta ha denunciato un depistaggio. Il depistaggio è stato realizzato dalla RA… - HuffPostItalia : “Su Falcone ancora racconti da terrapiattisti. Ma il dato di fatto è uno: nel ’92 lavorava per Andreotti” -