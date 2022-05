Studentesse come lolite: nuovo scandalo sul professore di liceo Andrea Del Ponte (Di giovedì 26 maggio 2022) Il docente della scuola genovese era già finito nella bufera per le frasi sui social considerate insulti sessisti e omofobi. Nel suo nuovo romanzo racconta di pulsioni sessuali verso "fanciulle in fiore" e alcune delle sue ex alunne si sarebbero riconosciute nella narrazione. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 26 maggio 2022) Il docente della scuola genovese era già finito nella bufera per le frasi sui social considerate insulti sessisti e omofobi. Nel suoromanzo racconta di pulsioni sessuali verso "fanciulle in fiore" e alcune delle sue ex alunne si sarebbero riconosciute nella narrazione. L'articolo proviene da DireDonna.

zazoomblog : Studentesse come lolite: nuovo scandalo sul professore di liceo Andrea Del Ponte - #Studentesse #lolite: #nuovo… - AlessandraBrafa : Voleva essere un #progettopon sull’alfabetizzazione digitale ed emotiva. È finita che le studentesse non sprecano o… - woniepedia : Ma poi gli enha scioccati dall età delle studentesse in sto en o clock come se l’anno prima non erano pure loro 12 graders - CipnesG : A #Olbia, con @invitalia, abbiamo presentato alle studentesse tutti gli #incentivi per l'imprenditoria femminile. È… - infoitinterno : Studentesse come lolite: nuovo scandalo sul professore di liceo Andrea Del Ponte -