Stranger Things 4, da oggi su Netflix il primo volume della nuova stagione (Di giovedì 26 maggio 2022) “Stranger Things”, una delle serie Netflix più amate e popolari di sempre, fa oggi il suo tanto atteso ritorno. Il 27 Maggio è infatti la data segnata da milioni di fan nel mondo, che potranno finalmente godersi la prima parte di questa quarta stagione. Netflix stavolta ha infatti deciso di suddividere la nuova stagione in due volumi. Il primo, disponibile da oggi, composto da sette episodi ed il secondo, in uscita il 1 Luglio, con i due episodi finali, per un totale di nove episodi. Ritorneranno ovviamente tutti i protagonisti delle soprannaturali disavventure della cittadina di Hawkins, in una stagione che si preannuncia essere il preludio all’epico finale della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) “”, una delle seriepiù amate e popolari di sempre, fail suo tanto atteso ritorno. Il 27 Maggio è infatti la data segnata da milioni di fan nel mondo, che potranno finalmente godersi la prima parte di questa quartastavolta ha infatti deciso di suddividere lain due volumi. Il, disponibile da, composto da sette episodi ed il secondo, in uscita il 1 Luglio, con i due episodi finali, per un totale di nove episodi. Ritorneranno ovviamente tutti i protagonisti delle soprannaturali disavventurecittadina di Hawkins, in unache si preannuncia essere il preludio all’epico finale...

NetflixIT : non mi ricordo più nientECCO IL RECAP DI STRANGER THINGS CHE STAVAMO TUTTI ASPETTANDO. - NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - itspmorebitch : domani spero di poter fare binge watching di stranger things ma nel dubbio ho silenziato tutte le parole che mi son… - jinsmyspringday : comunque mi sono riguardata la terza stagione di stranger things in preparazione a domani e poi ho guardato il trai… -