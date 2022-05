Stranger Things 4: Claudia Gerini interpreta nuovamente Jessica di Viaggi di Nozze per promuovere la serie (Di giovedì 26 maggio 2022) L'attrice Claudia Gerini è stata coinvolta nella campagna promozionale di Stranger Things 4 riprendendo il ruolo di Jessica, protagonista di Viaggi di Nozze. Claudia Gerini è stata scelta come protagonista di una divertente campagna promozionale di Stranger Things 4, in arrivo su Netflix da domani 27 maggio con gli episodi della prima parte. L'attrice, per l'occasione, ha ripreso il memorabile ruolo di Jessica, la protagonista di Viaggi di Nozze, citando inoltre la battuta che ha reso famoso il personaggio. Il Marquee di Netflix è stato inaugurato in occasione dell'apertura ufficiale dell'ufficio italiano di Netflix a Roma lo scorso 6 maggio, e la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) L'attriceè stata coinvolta nella campagna promozionale di4 riprendendo il ruolo di, protagonista didiè stata scelta come protagonista di una divertente campagna promozionale di4, in arrivo su Netflix da domani 27 maggio con gli episodi della prima parte. L'attrice, per l'occasione, ha ripreso il memorabile ruolo di, la protagonista didi, citando inoltre la battuta che ha reso famoso il personaggio. Il Marquee di Netflix è stato inaugurato in occasione dell'apertura ufficiale dell'ufficio italiano di Netflix a Roma lo scorso 6 maggio, e la ...

