Stranger Things 4: cinque curiosità sulla serie tv (Di giovedì 26 maggio 2022) I giovani protagonisti di Stranger Things È dal 2016 che le vicende narrate nella serie TV creata dai fratelli Duffer, il suo mondo parallelo del Sottosopra e tutti gli strani eventi che si susseguono ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) I giovani protagonisti diÈ dal 2016 che le vicende narrate nellaTV creata dai fratelli Duffer, il suo mondo parallelo del Sottosopra e tutti gli strani eventi che si susseguono ...

Advertising

NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - Marilisa190906 : RT @milkwithbiscuit: Il fandom di stranger things nel caso in cui gli autori della serie decidano di far fuori Steve: #StrangerThings https… - melodrvmvtic : non riesco ad aspettare un altro giorno per stranger things - Saalvatore4 : Una delle scene più iconiche di Stranger Things è quando la mamma di Will mette le luci Natalizie per poter 'parlare' col figlio -