Stop alle barriere architettoniche e sensoriali: la Regione Lazio approva la legge sulla disabilità (Di giovedì 26 maggio 2022) “Dopo 3 anni di lavoro abbiamo finalmente approvato la legge quadro per la “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”. Così, in una nota stampa, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano “Uno strumento importantissimo, – spiega Califano – di civiltà, che ci permetterà, attraverso lo stanziamento di 5.5 milioni per il triennio 2022/2024, di mettere in campo iniziative per la promozione occupazionale, l’integrazione scolastica, l’accesso allo sport e ai trasporti, un intenso piano di eliminazione delle barriere architettoniche e percorsi di autonomia. In particolare la legge interviene sul collocamento mirato, su percorsi di riqualificazione professionale e stabilisce il ruolo del disability manager, figura da inserire ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022) “Dopo 3 anni di lavoro abbiamo finalmenteto laquadro per la “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con”. Così, in una nota stampa, la consigliera regionale del Pd, Michela Califano “Uno strumento importantissimo, – spiega Califano – di civiltà, che ci permetterà, attraverso lo stanziamento di 5.5 milioni per il triennio 2022/2024, di mettere in campo iniziative per la promozione occupazionale, l’integrazione scolastica, l’accesso allo sport e ai trasporti, un intenso piano di eliminazione dellee percorsi di autonomia. In particolare lainterviene sul collocamento mirato, su percorsi di riqualificazione professionale e stabilisce il ruolo del disability manager, figura da inserire ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le importazioni di gas naturale dalla Russia in Finlandia verranno interrotte sabato 21 maggio alle 7. Lo annuncia… - erica_rivolta : ++ #REFERENDUMGIUSTIZIA, QUESITO 3: SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI ++ Stop alle porte girevoli per ruo… - NilusIV : RT @Limbolimbo18: Quote latte, tetto alle produzioni, produzioni contingentate, stop biologici.... Ma non vi sentite ancor di più presi per… - butwhy5 : RT @igoriezzi: ++ #REFERENDUMGIUSTIZIA, QUESITO 3: SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI ++ Stop alle porte girevoli per ruoli e funz… - Santalessandro1 : Stop alle armi. La via diplomatica alla pace richiede “sforzi creativi” #guerra #armi #pace -