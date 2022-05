Stefano De Martino e Belén Rodriguez | la reunion mancata alle Iene

Advertising

VesuvioLive : Il bel discorso di Stefano De Martino ospite alle Iene da Belen: “La normalità è straordinaria” - Hoorain79483597 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più intimi: il video scatena il web - infoitcultura : Belen Rodriguez, Stefano De Martino l'ode alla normalità: il monologo a Le Iene - infoitcultura : Stefano De Martino, il monologo a Le Iene conquista: «Essere normali è bello». Ma i fan restano “delusi”: «Nie - infoitcultura : Stefano De Martino ospite a Le Iene Belen Ecco perch tornato da me -

Tra gli ospiti più attesi c'eraDe, padre del figlio Santiago . Questa è per loro la prima apparizione televisiva insieme dopo le voci di un ritorno di fiamma tra i due. Il look di ...Con Enrico Ruggeri, Teresa De Sio,Rosso, Bindi e Sergio Endrigo si parte per la patria di ... con Brunoandiamo spesso a fargli sentire le nostre cose nuove. Teatri, teatrini, ospitate...Nonostante tutti aspettassero di vederli ufficialmente insieme in tv, Stefano De Martino e Belén Rodriguez hanno preferito non incrociarsi sul palco de Le Iene, lasciando che i loro spazi fossero ...Cambio programmazione in arrivo in casa Rai per il prossimo giugno 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove si assisterà ad uno stop per la soap opera pomeridiana Il Para ...