Stefano De Martino a “Le Iene” | Belen | “La lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza”

Advertising

Tra gli ospiti più attesi c'eraDe, padre del figlio Santiago . Questa è per loro la prima apparizione televisiva insieme dopo le voci di un ritorno di fiamma tra i due. Il look di ...Con Enrico Ruggeri, Teresa De Sio,Rosso, Bindi e Sergio Endrigo si parte per la patria di ... con Brunoandiamo spesso a fargli sentire le nostre cose nuove. Teatri, teatrini, ospitate...1.Il grande cuore di Napoli: box alimentari per aiutare le famiglie ucraine 2.Il bel discorso di Stefano De Martino ospite alle Iene da Belen: “La normalità è straordinaria” 3.Napoli, rubano uno ...Nonostante tutti aspettassero di vederli ufficialmente insieme in tv, Stefano De Martino e Belén Rodriguez hanno preferito non incrociarsi sul palco de Le Iene, lasciando che i loro spazi fossero ...