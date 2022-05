Sport: Vezzali, ‘punto di incontro con Coni? Io sono aperta al dialogo' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - “Si può trovare un punto di incontro con il Coni? E' mia volontà che tutte le parti dialoghino, il presidente del Coni ha un ruolo importante che vede la coordinazione degli organismi Sportivi. Io sono aperta al dialogo e spero venga accolto anche dalla controparte, poi ci possono essere divergenze”. Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. “Per far funzionare un sistema penso che i personalismi e gli egoismi devono esser lasciati da parte. Ognuno deve avere chiaro l'obbiettivo da raggiungere. Il mio e quello del governo è permettere che non ci siamo più palestre in cui piova dentro, far crescere lo Sport italiano, avere lo Sport nella ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - “Si può trovare un punto dicon il? E' mia volontà che tutte le parti dialoghino, il presidente delha un ruolo importante che vede la coordinazione degli organismiivi. Ioale spero venga accolto anche dalla controparte, poi ci posessere divergenze”. Lo ha detto la sottosegretaria alloValentina. “Per far funzionare un sistema penso che i personalismi e gli egoismi devono esser lasciati da parte. Ognuno deve avere chiaro l'obbiettivo da raggiungere. Il mio e quello del governo è permettere che non ci siamo più palestre in cui piova dentro, far crescere loitaliano, avere lonella ...

Advertising

TV7Benevento : Sport: Vezzali, ‘ho sempre lottato per vincere e oggi lavoro per far vincere sport italiano’ -… - FGuardiella : Giornata dello Sport per la scuola primaria, Bianchi: “Voglio una scuola inclusiva”. Vezzali: “Inizio di percorso v… - CatelliRossella : Giornata per lo Sport: Vezzali, inizio percorso virtuoso - Sport - ANSA - zazoomblog : Calcio: ministro sport Albania incontro molto amichevole con Vezzali - #Calcio: #ministro #sport #Albania - TV7Benevento : Calcio: ministro sport Albania, 'incontro molto amichevole con Vezzali' - -