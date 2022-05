Sport: Vezzali, ‘ho sempre lottato per vincere e oggi lavoro per far vincere sport italiano' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - “oggi per è una grandissima festa. Ho iniziato a fare scherma per puro caso. I miei genitori hanno voluto che io e mia sorella facessimo sport e non finirò di ringraziarli. Lo sport è inclusione e aggregazione. La mia carriera è stata segnata dal maestro Triccoli, a cui non è stata data la giusta considerazione. Ho scoperto di essere determinata, di sognare di diventare la schermitrice più forte di tutti i tempi. In pedana sempre rispettato tutti gli avversari e ho lottato sempre fino all'ultima stoccata. Quando si gareggia si va per vincere e non ero mai felice di perdere, ho sempre lottato per vincere e anche in questo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - “per è una grandissima festa. Ho iniziato a fare scherma per puro caso. I miei genitori hanno voluto che io e mia sorella facessimoe non finirò di ringraziarli. Loè inclusione e aggregazione. La mia carriera è stata segnata dal maestro Triccoli, a cui non è stata data la giusta considerazione. Ho scoperto di essere determinata, di sognare di diventare la schermitrice più forte di tutti i tempi. In pedanarispettato tutti gli avversari e hofino all'ultima stoccata. Quando si gareggia si va pere non ero mai felice di perdere, hopere anche in questo ...

Advertising

TV7Benevento : Sport: Vezzali, ‘ho sempre lottato per vincere e oggi lavoro per far vincere sport italiano’ -… - FGuardiella : Giornata dello Sport per la scuola primaria, Bianchi: “Voglio una scuola inclusiva”. Vezzali: “Inizio di percorso v… - CatelliRossella : Giornata per lo Sport: Vezzali, inizio percorso virtuoso - Sport - ANSA - zazoomblog : Calcio: ministro sport Albania incontro molto amichevole con Vezzali - #Calcio: #ministro #sport #Albania - TV7Benevento : Calcio: ministro sport Albania, 'incontro molto amichevole con Vezzali' - -