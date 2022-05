Spinazzola festeggia la Conference League con i tifosi | che show! VIDEO

(Di giovedì 26 maggio 2022) Grande festa per la Roma dopo la vittoria della: gioia immensa anche per Leonardoche si è goduto il momento con icome si vede dal filmato pubblicato dal club giallorosso su Instagram.

Rizan_Ojan : RT @LAROMA24: Instagram, Spinazzola festeggia la vittoria: 'A volte si vince, a volte pure. Roma ha vinto!'. Cristante: 'La coppa è nostra!… - frangisco80 : RT @LAROMA24: Instagram, Spinazzola festeggia la vittoria: 'A volte si vince, a volte pure. Roma ha vinto!'. Cristante: 'La coppa è nostra!… - LAROMA24 : Instagram, Spinazzola festeggia la vittoria: 'A volte si vince, a volte pure. Roma ha vinto!'. Cristante: 'La coppa… -

un piccolo tesoro del calcio italiano come Leonardo, tornato meno che a mezzo servizio dopo il crac di Italia - Belgio: in mezz'ora ha dimostrato per tigna e attitudine che non ..."Una grande squadra, perché è giusto così, poi si ferma, si rimette a testa bassa a ... perchéè recuperato, perché Bove sarà lo Zalewski del 2022 - 2023. Sarà comunque un mercato ...Dopo la vittoria della Conference League Josè Mourinho ribadisce di voler continuare a guidare la Roma anche nella prossima stagione. Nessun dubbio sul suo futuro: 'Io rimango qui, non ci sono dubbi n ...Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Roma è campione questo è l'importante, è una cosa stupenda, grandissima, ci godiamo questa bellissima gente. Mi hanno dato sempre affetto e stasera sono stati fantastici c ...