Sparatoria Texas | la polizia ha agito in ritardo?

Washington, 26 mag. (Adnkronos) - "Andate dentro! Andate dentro!". E' quanto avrebbe gridato una donna agli agenti di polizia che si trovavano all'esterno della Robb Elementary di Uvalde, in Texas, dove Salvador Ramos stava sparando contro i bambini e gli insegnanti della scuola elementare. Ma gli agenti avrebbero esitato ad entrare, hanno raccontato testimoni ai media americani affermando che le forze di polizia "potevano fare di più, non erano preparati". Secondo quanto riferito dal direttore del dipartimento di Pubblica Sicurezza, Steve McCraw, l'assalitore sarebbe rimasto all'interno della scuola tra 40 minuti ed un'ora. Secondo le ricostruzioni della dinamica dell'attacco finora fornite, Ramos al suo arrivo alla scuola ha avuto un "contatto" con gli agenti ed ha aperto il fuoco, ferendone due. Poi è entrato nell'edificio e si è ...

Agenzia_Ansa : Sono 15 i morti della sparatoria alla scuola elementare del Texas, di cui 14 studenti e un insegnante. Il killer è… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - tg2rai : #UltimOra, #StatiUniti, sparatoria alla #RobbElementaryschool di Uvalde in #Texas. 21 vittime di cui 19 bambini e 2… - ninabecks1 : RT @dariodangelo91: 16/17 Cosa stiamo facendo! Perché siamo qui! Cosa stiamo facendo!'. - ninabecks1 : RT @dariodangelo91: 1/17 Oggi non leggerete parole più vere, e commoventi, e belle, e struggenti, e potenti (e impotenti) di quelle pronunc… -