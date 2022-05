Soros. Europa mantenga i nervi saldi: Russia non ha flessibilità stoccaggio del gas (Di giovedì 26 maggio 2022) Soros. “L’Europa mantenga i nervi saldi, la Russia non ha flessibilità nel suo stoccaggio del gas e non ha i mezzi per deviarlo dall’Europa, ad esempio, all’Asia. A causa della mancanza di infrastrutture di gasdotti”. Secondo l’investitore miliardario George Soros, la posizione contrattuale del presidente russo Vladimir Putin “non è così forte come pretende”. E l’Europa ha una Leggi su periodicodaily (Di giovedì 26 maggio 2022). “L’, lanon hanel suodele non ha i mezzi per deviarlo dall’, ad esempio, all’Asia. A causa della mancanza di infrastrutture di gasdotti”. Secondo l’investitore miliardario George, la posizione contrattuale del presidente russo Vladimir Putin “non è così forte come pretende”. E l’ha una

