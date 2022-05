Sono sorda e mio marito approfitta di questa situazione (Di giovedì 26 maggio 2022) Mi trovo in una situazione terribile. Viviamo in un casa donatami dalla mia famiglia. Poi quando ci siamo sposati lui ha voluto partecipare alle spese di manutenzione e alle modifiche ma gestiva anche il mio stipendio. Con il mio stipendio si faceva la spesa e si pagavano le bollette. Si faceva tutto ciò che diceva lui e io se avevo bisogno di qualcosa, dovevo avvisarlo o chiedergli i soldi perché magari erano finiti quelli del mio stipendio. Oppure mi diceva che non era il momento buono per comprare le scarpe o un cellulare nuovo. Allora 5 anni fa mi Sono ribellata dicendogli che lo stipendio mio lo gestisco io. Ma le cose Sono peggiorate. Lui continuava a mettere la parte il suo stipendio senza mettere quasi più nulla di suo per la manutenzione della casa. Mi ha detto che la casa è la tua, arrangiati. Ma ci vive anche lui! Mi ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 maggio 2022) Mi trovo in unaterribile. Viviamo in un casa donatami dalla mia famiglia. Poi quando ci siamo sposati lui ha voluto partecipare alle spese di manutenzione e alle modifiche ma gestiva anche il mio stipendio. Con il mio stipendio si faceva la spesa e si pagavano le bollette. Si faceva tutto ciò che diceva lui e io se avevo bisogno di qualcosa, dovevo avvisarlo o chiedergli i soldi perché magari erano finiti quelli del mio stipendio. Oppure mi diceva che non era il momento buono per comprare le scarpe o un cellulare nuovo. Allora 5 anni fa miribellata dicendogli che lo stipendio mio lo gestisco io. Ma le cosepeggiorate. Lui continuava a mettere la parte il suo stipendio senza mettere quasi più nulla di suo per la manutenzione della casa. Mi ha detto che la casa è la tua, arrangiati. Ma ci vive anche lui! Mi ...

