Sondaggio Covid: italiani “complottisti” (ma hanno ragione) (Di giovedì 26 maggio 2022) Dallo scoppio della pandemia, all’interno del panorama mainstream, si sono sviluppate almeno tre correnti di pensiero principali. La prima, quella del “modello Italia” di derivazione giallorossa e cinese, secondo cui il virus poteva essere sconfitto solo con politiche limitative della libertà personale. La seconda, quella del negazionismo, secondo cui il Covid-19 non è mai esistito ed è stato frutto dell’elaborazione dei “poteri forti”. Ed infine, la terza, quella più pragmatica e liberale, per cui le tragedie del biennio pandemico hanno sì sconvolto la nostra vita, ma che dovevano essere affrontate con un approccio cauto, sicuro, ponendo domande sulle posizioni ambigue di Pechino e sulle continue limitazioni illiberali. Ecco, in questi lunghi mesi, gli ultimi due orientamenti sono stati confinati nel campo semantico del “complotto”, formato da ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 26 maggio 2022) Dallo scoppio della pandemia, all’interno del panorama mainstream, si sono sviluppate almeno tre correnti di pensiero principali. La prima, quella del “modello Italia” di derivazione giallorossa e cinese, secondo cui il virus poteva essere sconfitto solo con politiche limitative della libertà personale. La seconda, quella del negazionismo, secondo cui il-19 non è mai esistito ed è stato frutto dell’elaborazione dei “poteri forti”. Ed infine, la terza, quella più pragmatica e liberale, per cui le tragedie del biennio pandemicosì sconvolto la nostra vita, ma che dovevano essere affrontate con un approccio cauto, sicuro, ponendo domande sulle posizioni ambigue di Pechino e sulle continue limitazioni illiberali. Ecco, in questi lunghi mesi, gli ultimi due orientamenti sono stati confinati nel campo semantico del “complotto”, formato da ...

Advertising

fisco24_info : Covid e italiani, 'dietro c'è mano di qualcuno': complottista uno su 4: (Adnkronos) - Il sondaggio Eurispes: poco m… - 47187297Bruna : RT @iskander1745: Governo astuto come una volpe Il ministero della salute canadese chiede con un sondaggio su Twitter: 'Vero o Falso: la va… - marina82854013 : RT @iskander1745: Governo astuto come una volpe Il ministero della salute canadese chiede con un sondaggio su Twitter: 'Vero o Falso: la va… - iskander1745 : Governo astuto come una volpe Il ministero della salute canadese chiede con un sondaggio su Twitter: 'Vero o Falso:… - EnricoFaraboll1 : Governo astuto come una volpe Il ministero della salute canadese chiede con un sondaggio su Twitter: 'Vero o Falso:… -