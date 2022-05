Solo il 3% della popolazione mondiale ha questa speciale personalità (Di giovedì 26 maggio 2022) Brillanti, intuitivi e in grado di pensare fuori dagli schemi: sono gli INTP, una speciale personalità di cui faceva parte anche Einstein Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 26 maggio 2022) Brillanti, intuitivi e in grado di pensare fuori dagli schemi: sono gli INTP, unadi cui faceva parte anche Einstein Funweek.

Advertising

fattoquotidiano : Il Consiglio regionale lombardo viene convocato per discutere un unico progetto di legge. Quale? La 'valorizzazione… - capuanogio : Il #Milan tiene la porta aperta a #Ibrahimovic per il rinnovo di contratto, pur con la certezza di averlo (se va tu… - fattoquotidiano : Lombardia, Consiglio regionale convocato solo per discutere dello spiedo bresciano. Caos in Aula, il M5s: “È questa… - TheLime27 : RT @emilianofaziosi: I tifosi della Roma godono per la vittoria della coppetta? Fanno bene, cazzo! C'è solo una tifoseria che sminuisce i p… - italy983 : @rioneparione @SMasiello10 @FaccioTommaso Non è solo questione di dipendenti in regola. Poi dipende anche di che at… -