Sollevamento pesi, nazionale italiana in partenza per gli Europei a Tirana (Di giovedì 26 maggio 2022) La nazionale italiana di Sollevamento pesi è pronta a tornare in pedana dopo un periodo di inattività. Nel weekend, infatti, prenderanno il via i campionati Europei a Tirana, in programma dal 28 maggio al 5 giugno. Come sottolinea la Fipe, in pedana torneranno all'opera i bronzi olimpici di Tokyo 2020 Mirko Zanni e Nino Pizzolato. Entrambi sono attesi da una novità importante, visto che cambieranno categoria. Zanni gareggerà nei 73 km, mentre Pizzolato passerà dalla 81 kg alla 89, nuova categoria olimpica. Al femminile, occhi puntati su Giulia Impero (49 kg). A completare la spedizione azzurra sono Jennifer Lombardo (55 kg), Alessia Durante (59 kg), Lucrezia Magistris (59 kg), Sergio Massidda (61 kg), Salvatore Esposito (73 kg) e Cristiano Ficco (89 kg). SportFace.

