Sollevamento pesi, Europei 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Pizzolato e Imperio le punte, poi diversi outsider (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attesa sta per finire, mancano ormai meno di due giorni al via dei Campionati Europei di Sollevamento pesi 2022, in programma da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno. L’Italia si presenta a Tirana, nonostante qualche assenza, con una squadra competitiva che potrà provare ad eguagliare perlomeno il bottino ottenuto nell’ultima edizione di Mosca 2021. Grandi aspettative in primis per Antonino Pizzolato e Giulia Imperio, gli unici due azzurri della spedizione in grado almeno sulla carta di lottare per il titolo continentale. Il 25enne siciliano, bronzo olimpico in carica e vincitore degli Europei 2019 e 2021 nei -81 kg, è al debutto assoluto a livello internazionale nei -89 kg per cominciare il cammino verso i Giochi di Parigi 2024 e sarà il principale antagonista del ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attesa sta per finire, mancano ormai meno di due giorni al via dei Campionatidi, in programma da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno. L’Italia si presenta a Tirana, nonostante qualche assenza, con una squadra competitiva che potrà provare ad eguagliare perlomeno il bottino ottenuto nell’ultima edizione di Mosca 2021. Grandi aspettative in primis per Antoninoe Giulia, gli unici due azzurri della spedizione in grado almeno sulla carta di lottare per il titolo continentale. Il 25enne siciliano, bronzo olimpico in carica e vincitore degli2019 e 2021 nei -81 kg, è al debutto assoluto a livello internazionale nei -89 kg per cominciare il cammino verso i Giochi di Parigi 2024 e sarà il principale antagonista del ...

