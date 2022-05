Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi con Vera Gemma

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 26 maggio 2022)è pronta are a L’Isola dei. Lo farà presumibilmente nella puntata di lunedì (dato che è partita oggi ed una volta arrivata in Honduras dovrà restare dei giorni in quarantena) e resterà là per un tempo prestabilito. Al contrario di quanto creduto da molti,non diventerà una concorrente ufficiale