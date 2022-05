Soldato russo condannato? "Hanno commesso un errore": perché può costare la guerra agli ucraini (Di giovedì 26 maggio 2022) Domenico Quirico contro la condanna di Vadim Shishimarin. Il 21enne è il primo Soldato russo a essere processato per crimini di guerra in Ucraina, dove ha ucciso un civile in bicicletta. Il ragazzo, condannato all'ergastolo da una corte civile di Kiev, è solo il primo di tanti altri. "Parlo di un assassino - premette la firma de La Stampa -, lo ha ammesso lui stesso. Per qualcosa che è più di un omicidio, 'un crimine contro la pace, la sicurezza, l'umanità, e la giustizia internazionale' come recita la sentenza". Eppure nei suoi occhi, spiega Quirico, c'era "intensa disperazione, occhi di un quadro sulla resurrezione di Lazzaro: questi mentre tutti intorno a lui in aula esultano e si congratulano per la giustizia fatta, li guarda con gli occhi di chi ha già visto il volto della Morte. In questo caso quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Domenico Quirico contro la condanna di Vadim Shishimarin. Il 21enne è il primoa essere processato per crimini diin Ucraina, dove ha ucciso un civile in bicicletta. Il ragazzo,all'ergastolo da una corte civile di Kiev, è solo il primo di tanti altri. "Parlo di un assassino - premette la firma de La Stampa -, lo ha ammesso lui stesso. Per qualcosa che è più di un omicidio, 'un crimine contro la pace, la sicurezza, l'umanità, e la giustizia internazionale' come recita la sentenza". Eppure nei suoi occhi, spiega Quirico, c'era "intensa disperazione, occhi di un quadro sulla resurrezione di Lazzaro: questi mentre tutti intorno a lui in aula esultano e si congratulano per la giustizia fatta, li guarda con gli occhi di chi ha già visto il volto della Morte. In questo caso quella ...

