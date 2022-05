Sinner-Carballes Baena in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Jannik Sinner se la vedrà contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del Roland Garros 2022. L’azzurro si è reso protagonista di un esordio sul velluto contro il qualificato americano Fratangelo. Anche nel match con l’iberico partirà nettamente favorito. Dovrà comunque essere bravo a non sottovalutare troppo un avversario decisamente in fiducia. Carballes, infatti, si è presentato a Parigi dopo aver trionfato nel Challenger di Tunisi (terra rossa) ed al primo turno nella capitale francese ha estromesso dopo una lunghissima battaglia di cinque set il tedesco Otte. Sinner dovrà essere molto bravo a pazientare contro un avversario che cercherà di rimandare dalla sua parte più palle possibili. Jannik è pronto a raccogliere la sfida, lui ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Jannikse la vedrà contro lo spagnolo Robertonel secondo turno del. L’azzurro si è reso protagonista di un esordio sul velluto contro il qualificato americano Fratangelo. Anche nel match con l’iberico partirà nettamente favorito. Dovrà comunque essere bravo a non sottovalutare troppo un avversario decisamente in fiducia., infatti, si è presentato a Parigi dopo aver trionfato nel Challenger di Tunisi (terra rossa) ed al primo turno nella capitale francese ha estromesso dopo una lunghissima battaglia di cinque set il tedesco Otte.dovrà essere molto bravo a pazientare contro un avversario che cercherà di rimandare dalla sua parte più palle possibili. Jannik è pronto a raccogliere la sfida, lui ...

