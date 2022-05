Sindaco Kiev | i russi non hanno rinunciato alla capitale

(Di giovedì 26 maggio 2022) "Laa spera ancora di prendere il controllo dellaucraina". Lo ha detto ildi, Vitali Klitschko, al forum economico mondiale di Davos. "Non è un segreto che la priorità ...

«La Russia spera ancora di prendere il controllo della capitale ucraina». Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, al Forum economico mondiale (WEF) di Davos.