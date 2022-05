Simona Izzo posta una foto del matrimonio di Luca Argentero e Myriam Catania e gli utenti si infuriano: “Fuori luogo e irrispettosa verso i loro nuovi partner” (Di giovedì 26 maggio 2022) Un momento di nostalgia che non è piaciuto ai suoi followers. Nella giornata di lunedì 23 maggio, Simona Izzo ha postato una foto, risalente al 2010, del matrimonio tra la nipote Myriam Catania e Luca Argentero, corredata dalle parole: “Myriam e Luca… Ma l’amore non è eterno”. La coppia, convolata a nozze dopo cinque anni di fidanzamento, si è separata nel 2016 ed entrambi, oggi, si sono rifatti una vita con altri compagni. Argentero è sposato dal 2021 con Cristina Marino, da cui ha avuto una figlia; Myriam è legata al pubblicitario Quentin Kammermann, da cui ha avuto un figlio, Jacques. La foto non ha ottenuto l’effetto sperato e, dalla sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Un momento di nostalgia che non è piaciuto ai suoi followers. Nella giornata di lunedì 23 maggio,hato una, risalente al 2010, deltra la nipote, corredata dalle parole: “… Ma l’amore non è eterno”. La coppia, convolata a nozze dopo cinque anni di fidanzamento, si è separata nel 2016 ed entrambi, oggi, si sono rifatti una vita con altri compagni.è sposato dal 2021 con Cristina Marino, da cui ha avuto una figlia;è legata al pubblicitario Quentin Kammermann, da cui ha avuto un figlio, Jacques. Lanon ha ottenuto l’effetto sperato e, dalla sua ...

