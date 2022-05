Simona Izzo, la foto di nozze tra Luca Argentero e Myriam Catania travolta dalle critiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Sul suo account Instagram personale, Simona Izzo ha deciso di pubblicare a sorpresa una foto che ritrae sua nipote Myriam Catania durante il matrimonio con Luca Argentero. LEGGI ANCHE : — Luca Argentero sul futuro in tv: lasciare le scene? ‘Mi piacerebbe’. Cosa ha affermato Lo scatto di quelli che all’epoca erano novelli sposi, è accompagnato da alcune parole scritte proprio da Simona: “Myriam e Luca… Ma l’amore non è eterno”. Luca Argentero e Myriam Catania sono stati infatti prima fidanzati per cinque anni, poi sono convolati a nozze nel 2009. Nel 2016 però è arrivata la separazione. ... Leggi su funweek (Di giovedì 26 maggio 2022) Sul suo account Instagram personale,ha deciso di pubblicare a sorpresa unache ritrae sua nipotedurante il matrimonio con. LEGGI ANCHE : —sul futuro in tv: lasciare le scene? ‘Mi piacerebbe’. Cosa ha affermato Lo scatto di quelli che all’epoca erano novelli sposi, è accompagnato da alcune parole scritte proprio da: “… Ma l’amore non è eterno”.sono stati infatti prima fidanzati per cinque anni, poi sono convolati anel 2009. Nel 2016 però è arrivata la separazione. ...

