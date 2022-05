“Sigillare la stanza | proteggere i polmoni” | ai tribunali arriva il Piano di difesa in caso di attacco nucleare

(Di giovedì 26 maggio 2022) I magistrati italiani hanno ricevuto istruzioni su cosa fare indichimico e. Non si tratta di un generico vademecum inviato da qualche complottista, ma di un documento ufficiale spedito dal ministero della Giustizia a vari uffici giudiziari tra cui la Cassazione, la Procura nazionale antimafia e le Procure generali delle Corti di Appello. Il testo va sotto il nome di “nazionale per eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e” e fa riferimento a «informazioni» e «valutazioni» dell’intelligence. Si tratta di «ipotesi» e «possibili scenari» e non di minacce imminenti, ma comunque il testo ha inevitabilmente generato una certa inquietudine in chi l’ha letto. «Tenuto conto delle valutazioni dell’intelligence…» Nell’atto,to ...

