Si scrive Roma, si legge Italia: Zaniolo porta la Conference nella capitale (Di giovedì 26 maggio 2022) C’eravamo lasciati una ventina di giorni fa dentro a una canzone di Venditti, con le lacrime diverse di Claudio Ranieri – dovuto tributo di tutto l’Olimpico, fazione inglese compresa – e José Mourinho, evidentemente soddisfatto per l’ennesima impresa personale. Sarà infatti anche la terza competizione continentale per importanza ma nel (già ampiamente trattato) lungo inverno europeo del calcio Italiano il fatto che una nostra compagine sia arrivata in fondo è cosa gradita e non scontata. Finale “oltre confine” che alla Roma giallorossa manca da ben 31 anni, dall’equilibrato doppio confronto contro l’Inter nel 1991. Questa volta di fronte ai capitolini – in quel di Tirana – gli olandesi del Feyenoord, squadra di stanza a Rotterdam. Il club del popolo ha vissuto il periodo di massimo splendore a cavallo degli anni ‘60 e ‘70, quando oltre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) C’eravamo lasciati una ventina di giorni fa dentro a una canzone di Venditti, con le lacrime diverse di Claudio Ranieri – dovuto tributo di tutto l’Olimpico, fazione inglese compresa – e José Mourinho, evidentemente soddisfatto per l’ennesima impresa personale. Sarà infatti anche la terza competizione continentale per imnza ma nel (già ampiamente trattato) lungo inverno europeo del calciono il fatto che una nostra compagine sia arrivata in fondo è cosa gradita e non scontata. Finale “oltre confine” che allagiallorossa manca da ben 31 anni, dall’equilibrato doppio confronto contro l’Inter nel 1991. Questa volta di fronte ai capitolini – in quel di Tirana – gli olandesi del Feyenoord, squadra di stanza a Rotterdam. Il club del popolo ha vissuto il periodo di massimo splendore a cavallo degli anni ‘60 e ‘70, quando oltre ...

