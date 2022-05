Serie C, play-off: il Palermo ipoteca la finale (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Palermo mette già un piede e mezzo in finale: il 3 a 0 a domicilio in casa della Feralpisalò è un atto di forza dei rosanero, che stravincono su un campo durissimo in cui sono già cadute Pescara e Reggiana. Dominio... Leggi su europa.today (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilmette già un piede e mezzo in: il 3 a 0 a domicilio in casa della Feralpisalò è un atto di forza dei rosanero, che stravincono su un campo durissimo in cui sono già cadute Pescara e Reggiana. Dominio...

