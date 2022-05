Serena Bortone, colpo di scena in diretta: “Non era mia figlia” | La rivelazione è senza precedenti (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1, è senza dubbio una delle trasmissioni maggiormente apprezzate dagli utenti, che ascoltano sempre con molto interesse le interviste della conduttrice a personalità celebri (e non solo). Nell’ultima puntata è stato ospite Paolo Mengoli, famoso cantante bolognese, oggi 71enne, che ha voluto raccontare un particolare della sua vita davvero molto toccante. Mengoli, nel corso dell’intervista, ha affrontato molti passaggi riguardanti la sua carriera professionale ma si è soffermato soprattutto sul rapporto con sua figlia, o meglio con quella che riteneva fosse sua figlia ma che si è rivelata una persona con cui il cantante emiliano non aveva alcun legame di sangue. Quando la giovane ha compiuto 22 anni, Paolo Mengoli ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi è un altro giorno, il programma condotto dasu Rai 1, èdubbio una delle trasmissioni maggiormente apprezzate dagli utenti, che ascoltano sempre con molto interesse le interviste della conduttrice a personalità celebri (e non solo). Nell’ultima puntata è stato ospite Paolo Mengoli, famoso cantante bolognese, oggi 71enne, che ha voluto raccontare un particolare della sua vita davvero molto toccante. Mengoli, nel corso dell’intervista, ha affrontato molti passaggi riguardanti la sua carriera professionale ma si è soffermato soprattutto sul rapporto con sua, o meglio con quella che riteneva fosse suama che si è rivelata una persona con cui il cantante emiliano non aveva alcun legame di sangue. Quando la giovane ha compiuto 22 anni, Paolo Mengoli ...

Advertising

cuoregrande2022 : L’unica cosa che possiamo fare, quando non capiamo cosa fare, è leggere. (Cit. Serena Bortone) #quadernoproibito #1… - zazoomblog : Serena Bortone lo sfogo in diretta: “Adesso basta!” cosa è successo - #Serena #Bortone #sfogo #diretta: - zazoomblog : Serena Bortone lo sfogo in diretta: “Adesso basta!” cosa è successo - #Serena #Bortone #sfogo #diretta:… - Dansai75 : RT @fraversion: ho un sogno: Giovanna Ralli e Serena Bortone che ballano il remix di Sono una donna non sono una santa. #OggiEUnAltroGiorn… - altrogiornorai1 : RT @fraversion: ho un sogno: Giovanna Ralli e Serena Bortone che ballano il remix di Sono una donna non sono una santa. #OggiEUnAltroGiorn… -