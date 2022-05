(Di giovedì 26 maggio 2022) Per la prima volta è statoildi undi, morto dopo l’eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C . A riuscirci gli scienziati’Università del Salento e’Università...

Advertising

OfficiaLucio : RT @le_scienze: #Pompei #DNA Sequenziato il genoma di un antico abitante di Pompei - le_scienze : #Pompei #DNA Sequenziato il genoma di un antico abitante di Pompei - misiagentiles : RT @FattoAlimentare: ??Sequenziato il genoma dell’#avena, un cereale più sostenibile e meglio tollerato dai celiaci Leggi qui ?? https://t.co… - ParliamoDiNews : Annuncio epocale: finalmente sequenziato un genoma umano completo #genetica #26maggio - green_milano : RT @greenMe_it: Sequenziato il genoma dell’avena: ecco perché questo cereale è adatto a chi è intollerante al glutine o celiaco https://t.c… -

Gazzetta del Sud

Per la prima volta è statoildi un abitante di Pompei , morto dopo l'eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d. C . A riuscirci gli scienziati dell'Università del Salento e dell'Università di Copenaghen, che ...Leggi Anche Vaiolo delle scimmie, c'è la prima sequenza del: ottenuta dai ricercatori portoghesi I dati preliminari (da pochi giorni i ricercatori hannol'interodel virus) ... Sequenziato il genoma di un abitante dell'antica Pompei, era affetto da tubercolosi Per la prima volta è stato sequenziato il genoma di un abitante di Pompei, morto dopo l’eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C. A riuscirci gli scienziati dell’Università del Salento e ...Il DNA dell'uomo rispecchia la variabilità genetica della popolazione della penisola al tempo dell’impero romano e mostra anche caratteristiche assenti nel resto della popolazione italica che rimandan ...