Sentenza della Corte di Giustizia Europea, diritto al bonus annuale di € 500 esteso anche ai docenti precari (Di giovedì 26 maggio 2022) La VI sezione della Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cd. “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. La remissione alla CGUE dell’Unione Europea era stata effettuata dalla Dott. Patrizia Baici del Tribunale di Vercelli, in una causa patrocinata per conto del sindacato Anief dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, i quali avevano evidenziato il contrasto con il divieto di discriminazione tra i docenti a tempo determinato e i docenti di ruolo ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 26 maggio 2022) La VI sezionedi, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha riconosciutoa tutti iscuola ilad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cd. “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. La remissione alla CGUE dell’Unioneera stata effettuata dalla Dott. Patrizia Baici del Tribunale di Vercelli, in una causa patrocinata per conto del sindacato Anief dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, i quali avevano evidenziato il contrasto con il divieto di discriminazione tra ia tempo determinato e idi ruolo ...

Advertising

eurodisgusto : Sentenza Petrillo, arriva una 'censura' all'operato della Procura di Treviso - iltirreno : ?? La sentenza della Corte d’Assise dopo due ore di consiglio. Provvisionali da 150mila euro per i due figli e la ma… - masecrepassi : @thndreid addirittura è seduta su una sedia e respira, segni inequivocabili di un disturbo della personalità multip… - fisco24_info : Corsie preferenziali aperte ai motorini: non intralciano i mezzi pubblici: L'innovativa lettura del Codice della st… - forummediaset : La doppia sentenza della causa andata in onda questo pomeriggio su @Rete4 #Forum #forummediaset -