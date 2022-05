Selvino | tassa di soggiorno al via da giugno Gli albergatori al Comune | “Va estesa anche agli affitti brevi”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 maggio 2022). Ladiintrodotta per il primo anno aentra in vigore la prossima settimana, a partire dal 1°. In questa prima frazione dell’anno sarà applicataospiti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, a partire dai 14 anni compiuti e per i primi 7 giorni di pernottamento. Si va da 1 euro per ospite al giorno per affittacamere, casa vacanze e B&B, a 1,50-2,50 euro per gli alberghi a seconda della categoria (1,50 euro per i 2 stelle, 2 euro per i 3 stelle e 2,50 euro per i 4 stelle). Ascom Confcommercio Bergamo ha incontrato i rappresentanti dell’amministrazione comunale per trovare una soluzione al malumore della categoria legato all’introduzione dell’imposta. Le parti hanno trovato un accordo che prevede che dopo l’estate, ...