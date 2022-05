“Scusi | lei spaccia?” La clamorosa rivincita di Salvini | che fine ha fatto la famiglia del citofono

Advertising

matteosalvinimi : “Scusi, lei spaccia?”. Oggi maxi operazione antidroga al Pilastro a Bologna. Coinvolta anche la famiglia a cui ave… - Marco02839896 : RT @matteosalvinimi: “Scusi, lei spaccia?”. Oggi maxi operazione antidroga al Pilastro a Bologna. Coinvolta anche la famiglia a cui avevo… - luca_bernaroli : RT @matteosalvinimi: “Scusi, lei spaccia?”. Oggi maxi operazione antidroga al Pilastro a Bologna. Coinvolta anche la famiglia a cui avevo… - Milone50 : RT @matteosalvinimi: “Scusi, lei spaccia?”. Oggi maxi operazione antidroga al Pilastro a Bologna. Coinvolta anche la famiglia a cui avevo… - CoffinBurier : 'Scusi, lei spaccia?'... direi proprio di sì! #Salvini -

Anchenon riusciva a sentirlo da un po'. E così, preoccupata, si è rivolta ai carabinieri. ... "Mi, ma in questo momento non ho nemmeno la forza per parlare", ha detto prima di scoppiare in ...... "La sinistra aveva difeso la famigliola, ora padre in carcere, moglie indagata, un figlio ai domiciliari e l'altro irreperibile" "'spaccia'. Oggi maxi operazione antidroga al Pilastro a ... Matteo Salvini, la rivincita: "Scusi, lei spaccia". Che fine ha fatto la famiglia del citofono La Polizia ha terminato un'importante operazione antidroga nel quartiere Pilastro di Bologna: secondo Bolognatoday sin dalle prime ore della mattina oltre cento poliziotti hanno arrestato diversi res ...(Adnkronos) – “‘Scusi, lei spaccia’. Oggi maxi operazione antidroga al Pilastro a Bologna. Coinvolta anche la famiglia a cui avevo citofonato nel 2020 (i genitori erano stati arrestati un anno fa)”.