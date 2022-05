Scritte no - vax contro Giani e Mazzeo. Sono apparse all'ex Meyer (Di giovedì 26 maggio 2022) Mazzeo: 'I vaccini hanno salvato migliaia e migliaia di vite e ci hanno restituito la nostra normalità. Ai no vax la cosa non ... Leggi su lanazione (Di giovedì 26 maggio 2022): 'I vaccini hanno salvato migliaia e migliaia di vite e ci hanno restituito la nostra normalità. Ai no vax la cosa non ...

Advertising

News_24it : FONDI – Le guardie giurate della Italpol Vigilanza, intorno alle 21:15 di ieri, hanno arrestato e consegnato agli a… - QuiNewsFirenze : All'ex Meyer scritte no vax contro la Regione - Nazione_Prato : Scritte no vax anche al cimitero 'Quel gesto oltraggioso va punito' - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Scritte no vax sui muri del cimitero di Rocca a Montemurlo. Il sindaco Calamai: 'Gesto… - tvprato : Scritte no vax al cimitero di Rocca. Il sindaco Calamai: “Gesto oltraggioso” -