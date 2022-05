Scrisse il saggio 'Come uccidere tuo marito', l'autrice viene condannata per aver ucciso suo marito (Di giovedì 26 maggio 2022) Si chiama 'How to murder your husband' (' Come uccidere tuo marito ') il saggio che Nancy Crampton Brophy Scrisse nel 2011 sul suo blog online. Mercoledì 25 maggio l'autrice statunitense, 71 anni, è ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 26 maggio 2022) Si chiama 'How to murder your husband' ('tuo') ilche Nancy Crampton Brophynel 2011 sul suo blog online. Mercoledì 25 maggio l'statunitense, 71 anni, è ...

Advertising

Luce_news : Scrisse il saggio “Come uccidere tuo marito”, l’autrice viene condannata per aver ucciso suo marito - uniteicasati : Un giorno un saggio scrisse questo #jeru - lrrilevante : @FuryBionda @Glorywillow Un tempo un saggio di Twitter scrisse: “Eppure a me sembra psicologia elementare: se non m… -