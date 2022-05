Scoperto il primo genoma di una vittima di Pompei. Era un “figlio dell’impero” malato di tubercolosi (Di giovedì 26 maggio 2022) Un team internazionale coordinato da ricercatori italiani lo ha sequenziato da resti esposti all’eruzione e sepolti per due millenni sotto la cenere. Assieme all’analisi delle ossa racconta la fine di una coppia nella Casa del fabbro, debilitati e senza possibilità di fuga Leggi su repubblica (Di giovedì 26 maggio 2022) Un team internazionale coordinato da ricercatori italiani lo ha sequenziato da resti esposti all’eruzione e sepolti per due millenni sotto la cenere. Assieme all’analisi delle ossa racconta la fine di una coppia nella Casa del fabbro, debilitati e senza possibilità di fuga

