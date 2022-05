Scontri a Tirana | Barbaro | “Sono segno di controcultura Il calcio non è l’isola felice che si pensa | ma ci sono tanti sub-interessi che imporrebbero riflessioni”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 26 maggio 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio, Senatore della Repubblica e tifoso della Roma. In Europa capita anche che decidano proprio i giocatori come Mbappé… “Qua entriamo in un contesto ben più ampio, lì dovrebbe intervenire la UEFA per adeguate correzioni riguardo la situazione economica” Ieriprima della finale, così come nell’ultima giornata di campionato a La Spezia e Sassuolo. Quando abbatteremo questa? “L’hai chiamata bene:. Io cito sempre un episodio, perché ero nella Giunta del CONI in quel periodo, ed èpoli. Quando ci siamo trovati a dover decidere abbiamo visto persone che, nonostante ...