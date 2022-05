Sciopero scuola 30 maggio | adempimenti | modalità di adesione e procedure Cosa c’è da sapere

(Di giovedì 26 maggio 2022) In vista dellodel 30indetto da Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals Confsal e Gilda degli Insegnanti, a cui si aggiunto Anief, le sigle hanno elaborato una scheda unitaria con le informazioni utili relativi alladi partecipazione allo. L'articolo .

... contro il quale i sindacati hanno indetto loil prossimo 30 maggio (si veda ItaliaOggi di ... "La Commissione europea ci chiedeva un percorso standard per gli insegnanti della...Mancano pochissimi giorni alla mobilitazione della. Lo, organizzato per lunedì 30 maggio, vivrà anche di un momento aggregativo: la manifestazione nazionale a Piazza Santi Apostoli, alle 10.30 Cgil, Cisl, Uil, Snals, Glida e Anief ... I sindacati alla prova dello sciopero contro Draghi e Bianchi: “Ci offrono 50 euro netti di aumento, una miseria” Le Segreterie e Coordinamenti della FNS Cisl VVF Puglia, CO.NA.PO. Puglia, UIL VVF Puglia, FP CGIL VVF Puglia, Confsal VVF Puglia e USB VVF Puglia che rappresentano sindacalmente il 100% dei Vigili de ...Carmelo, prof a 22 anni nella scuola in cui si è diplomato: "Gli attori della vostra vita siete voi" La storia di Carmelo Giamboi, tra i più giovani docenti d’Italia. A Fanpage.it dice: “Ai giovani ch ...