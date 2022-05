Sciopero scuola 30 maggio 2022, le motivazioni della protesta (Di giovedì 26 maggio 2022) proclamata dai sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal, Gilda Unams. I sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal, Gilda Unams hanno proclamato uno Sciopero generale della scuola, fissato nella giornata di lunedì 30 maggio 2022. La protesta è stata organizzata nel momento in cui il Governo italiano e il Ministero dell’Istruzione non hanno dato alcun tipo di risposta in merito alle richieste di modifica del DL 36 avanzate dalle organizzazioni sindacali. Nello specifico, il DL 36 riguarda la formazione e il reclutamento del corpo docenti recentemente approvato dall’esecutivo. A proposito dello Sciopero della scuola del 30 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) proclamata dai sindacati Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals Confsal, Gilda Unams. I sindacati Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals Confsal, Gilda Unams hanno proclamato unogenerale, fissato nella giornata di lunedì 30. Laè stata organizzata nel momento in cui il Governo italiano e il Ministero dell’Istruzione non hanno dato alcun tipo di risposta in merito alle richieste di modifica del DL 36 avanzate dalle organizzazioni sindacali. Nello specifico, il DL 36 riguarda la formazione e il reclutamento del corpo docenti recentemente approvato dall’esecutivo. A proposito dellodel 30 ...

