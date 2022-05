Sci Alpino | il calendario della stagione 2022-2023 | fra Coppa del Mondo e Mondiali

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il ConsiglioFIS ha reso noto in maniera ufficiale ildele dei. Un totale di 41 gare, da dividere in: 11 discese, 8 supergiganti, 10 giganti, 11 slalom e 1 parallelo. Si parte sabato 22 ottobre a Solden, come di consueto, a cui farà seguito l’evento di Zermatt/Cervinia di sabato 5 e domenica 6, con due discese mentre, il il parallelo di Lech/Zuers, si terrà il 12 novembre, senza dimenticare ovviamente le finali che si terranno a Soldeu (Andorra). In tutto questo non mancheranno le gare in Italia: dal ritorno del Sestriere, dopo tre stagioni di assenza dal circuito didel(10-11 dicembre) a Kronplatz (24 gennaio) passando per ...