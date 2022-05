Sci alpino | il calendario della Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | nove gare in Italia

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il consiglioFis ha stabilito quest’oggi ilcompletostagionedideldi sci. E’ stata confermata la nuova tappa di Zermatt/Cervinia a cavallo tra Svizzera econ due discese a ottobre, i Mondiali si disputeranno a inizio febbraio a Courchevel, ci saranno in tutto 42(9 di queste in) con 14 discese, 10 giganti, 10 slalom, 7 super-G e 2 paralleli. Di seguito allora ecco ilcompleto. Dom. 23/10/22 – GS Soelden (Aut)Sab. 29/10/22 – DH Zermatt/Cervinia (Svi/Ita)Dom. 30/10/22 – DH Zermatt/Cervinia (Svi/Ita) Dom. 13/11/22 – PAR Lech (Aut) Sab. 26/11/22 – DH Lake Louise (Can) Dom. 27/11/22 – SG Lake Louise ...

Advertising

bmark85 : @JulianRoss79 @AceccKramer @diego4all vabbe' ma chiaro. ma l'albania non ha mai preso medaglie all'olimpiade quindi… - sportal_it : Sci alpino: il calendario di Sofia Goggia, Federica Brignone e delle Azzurre - TgrRaiPiemonte : Dopo 3 anni di assenza la Coppa del mondo di sci femminile torna a Sestriere. Slalom e Gigante il 10 e 11 dicembre… - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Ecco il calendario della Coppa del Mondo donne, 41 le gare - zazoomblog : Sci alpino Daniela Ceccarelli nuova allenatrice della nazionale albanese - #alpino #Daniela #Ceccarelli #nuova -

Il Consiglio della FIS ha reso noto in maniera ufficiale il calendario della Coppa del Mondo 2022 - 2023 e dei Mondiali 2023 di. Un totale di 41 gare divise in 11 discese, 8 supergiganti, 10 giganti, 11 slalom ed 1 parallelo. Si parte sabato 22 ottobre a Solden, come di consueto, a ...Il Congresso della FIS ha approvato i calendari della Coppa del Mondo maschile e femminile per la prossima stagione. Le combinate di gare veloci o tecniche (discesa+superG o gigante+slalom) sono state ...Roma, 26 mag. - Il Consiglio Fis ha deliberato i calendari della prossima stagione 2022/23 di Coppa del mondo maschile di sci alpino. Confermata la nuova tappa di Zermatt/Cervinia, con l'opening della ...La Coppa del Mondo di Sci Alpino farà tappa a Sestriere, la prossima stagione invernale, il 10 e l'11 dicembre. La data è stata ufficializzata dal Congresso Fis, al termine del quale è stato pubblicat ...