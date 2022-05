Sci alpino, Daniela Ceccarelli nuova allenatrice della nazionale albanese (Di giovedì 26 maggio 2022) La nuova allenatrice della nazionale albanese di sci alpino sarà Daniele Ceccarelli. L’ex atleta italiana, oro olimpico nel super-G a Salt Lake City nel 2002, ha ottenuto la nazionalità albanese insieme alla sua famiglia. In quel di Tirana, è stato proprio il ministro dell’Interno Bledi Cuci a consegnare i passaporti. L’uomo ha poi speso parole al miele per Lara Colturi, figlia di Ceccarelli, che d’ora in poi potrà gareggiare per l’Albania: “Lara è un’atleta molto promettente. Grazie a lei l’Albania avrà la possibilità di avere un campione olimpico“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Ladi scisarà Daniele. L’ex atleta italiana, oro olimpico nel super-G a Salt Lake City nel 2002, ha ottenuto la nazionalitàinsieme alla sua famiglia. In quel di Tirana, è stato proprio il ministro dell’Interno Bledi Cuci a consegnare i passaporti. L’uomo ha poi speso parole al miele per Lara Colturi, figlia di, che d’ora in poi potrà gareggiare per l’Albania: “Lara è un’atleta molto promettente. Grazie a lei l’Albania avrà la possibilità di avere un campione olimpico“. SportFace.

