Scanzano Jonico, il Comune sospeso: sciolto per mafia nel 2019, senza sindaco (né elezioni) da allora. L'unica cosa che si muove sono i clan (Di giovedì 26 maggio 2022) Bruciano i lidi di Scanzano Jonico, piccolo Comune sul litorale della provincia di Matera. È successo per ben due volte nel giro di una settimana. Fiamme che ancora una volta allungano ombre mafiose su un territorio che oltre a combattere da decenni contro l'istituzione di un deposito di scorie nucleari, dal 2019 è senza un sindaco. Il Comune, infatti, in quell'anno è stato sciolto per le infiltrazioni mafiose: per il ministero l'amministrazione si era piegata ai diktat del clan di Scanzano, guidato secondo gli investigatori dall'ex carabiniere Gerardo Schettino. La mafia, qui, non ha solo gestito la cosa pubblica, ma ha persino organizzato spettacoli in piazza: la commissione che ha ...

