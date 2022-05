Sara Croce vittima di violenza verbale: “Commenti molto piccanti” ma tutti ridono [VIDEO] (Di giovedì 26 maggio 2022) La soubrette Sara Croce rilascia un confessione inedita: anche le belle del piccolo schermo hanno i loro grattacapi. Sara Croce (fonte instagram)In un periodo storico come questo, in cui fenomeni come molestie, cat-calling e body-shaming vengono denunciati ogni giorno, i personaggi pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica. È quanto accaduto ieri sera durante il consueto appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”. L’attempato e storico anchorman del talk-show per antonomasia ha introdotto nel suo parterre un’ospite molto chiacchierata. Si tratta della soubrette Sara Croce, creatura televisiva targata Bonoli, attualmente “Bonas” ad “Avanti un altro”. La showgirl pavese ha condiviso con il pubblico un ... Leggi su ck12 (Di giovedì 26 maggio 2022) La soubretterilascia un confessione inedita: anche le belle del piccolo schermo hanno i loro grattacapi.(fonte instagram)In un periodo storico come questo, in cui fenomeni come molestie, cat-calling e body-shaming vengono denunciati ogni giorno, i personaggi pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica. È quanto accaduto ieri sera durante il consueto appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”. L’attempato e storico anchorman del talk-show per antonomasia ha introdotto nel suo parterre un’ospitechiacchierata. Si tratta della soubrette, creatura televisiva targata Bonoli, attualmente “Bonas” ad “Avanti un altro”. La showgirl pavese ha condiviso con il pubblico un ...

