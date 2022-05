Sangiovanni e Giulia, un amore in monopattino (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra Sangiovanni e Giulia l’amore è “stabile”. La storia procede infatti a gonfie vele e il cantante e la ballerina, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale “Chi”, sono inseparabili. Eccoli infatti in una serata in centro a Milano con alcuni amici prendere il largo su un monopattino.. Giulia Stabile è sorridente come sempre e si affida totalmente a Sangiovanni che sfoggia il nuovo look. Il cantante ha infatti detto addio alla lunga chioma e ha rasato a zero i capelli. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati l’anno scorso nella scuola di “Amici”, edizione vinta dalla ballerina. Da allora sono inseparabili. Giulia è rimasta a lavorare con Maria De Filippi mentre Sangio ha spiccato il volo come cantante partecipando a Sanremo e recentemente lo abbiamo visto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 26 maggio 2022) Tral’è “stabile”. La storia procede infatti a gonfie vele e il cantante e la ballerina, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale “Chi”, sono inseparabili. Eccoli infatti in una serata in centro a Milano con alcuni amici prendere il largo su un..Stabile è sorridente come sempre e si affida totalmente ache sfoggia il nuovo look. Il cantante ha infatti detto addio alla lunga chioma e ha rasato a zero i capelli. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati l’anno scorso nella scuola di “Amici”, edizione vinta dalla ballerina. Da allora sono inseparabili.è rimasta a lavorare con Maria De Filippi mentre Sangio ha spiccato il volo come cantante partecipando a Sanremo e recentemente lo abbiamo visto ...

