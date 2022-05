San Siro | il comune potrebbe alzare a 10 milioni i costi di gestione

Advertising

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Finisce il match di San Siro, vittoria per i nerazzurri Powered by @SociosItalia… - capuanogio : E' giusto dire che il finale di San Siro, con applausi e ringraziamenti mischiati alle lacrime, è stato uno spettac… - FBiasin : Applausi di tutto San Siro ai giocatori dell’#Inter. Meritatissimi. - rebb_tomlinson : dopo aver pianto per ore ci voleva proprio vedere il concerto dei 1d a San siro ?? - TeoPadawan : #DepecheMode Giugno 2009, secondo concerto della vita e primo a San Siro ?? -

Perché l'urlo didopo un gol, ti resta dentro per sempre. Non lo dimenticherò mai!!'E alla fine non arriva Polly, per citare il noto film, ma molto, molto di più: Veronica Oldani, direttore Commerciale e Marketing del Como 1907. Dove All'evento forse meno pubblicizzato di tutti ...Matias Vecino saluta l'Inter: il centrocampista uruguaiano annuncia l'addio con un post su Instagram Dopo cinque anni, termina l'avventura di Matias Vecino all'Inter. Il centrocampista classe 1991 - c ...In attesa del suo concerto a San Siro, il 13 luglio, ecco il video del brano in collaborazione con i DB Boulevard.