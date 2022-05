San Raffaele Business School, la presidente Casellati all'inaugurazione: due premi Nobel tra gli ospiti (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarà il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ad aprire l'evento dedicato ad Economia e Salute, due grandi temi di attualità interpretati per l'occasione da Edmund Strother Phelps, premio Nobel per l'Economia e da Gregg L. Semenza, premio Nobel per la Medicina. Nomi di grande prestigio, entrambi ospiti nell'ambito dell'inaugurazione della SBS, San Raffaele Business School, il 30 maggio alle ore 10.15, alla Sala Convegni dell'Università San Raffaele, a Roma. Il convegno di inaugurazione della SBS sarà un momento di riflessione sui temi Ricerca, Economia e Salute, sulle loro implicazioni nella vita di tutti i giorni soprattutto alla luce dei recenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarà ildel Senato Maria Elisabetta Alberti, ad aprire l'evento dedicato ad Economia e Salute, due grandi temi di attualità interpretati per l'occasione da Edmund Strother Phelps,per l'Economia e da Gregg L. Semenza,per la Medicina. Nomi di grande prestigio, entrambinell'ambito dell'della SBS, San, il 30 maggio alle ore 10.15, alla Sala Convegni dell'Università San, a Roma. Il convegno didella SBS sarà un momento di riflessione sui temi Ricerca, Economia e Salute, sulle loro implicazioni nella vita di tutti i giorni soprattutto alla luce dei recenti ...

Advertising

magnagnagne : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ Chiesti 6 anni per #Berlusconi al #RubyTer. Già liberata una camera al San Raffaele - 0071959m : @PieroSansonetti Soltanto per i ricoveri dal suo dipendente del San Raffaele quando era il momento sarebbe da conda… - BachBad : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ Chiesti 6 anni per #Berlusconi al #RubyTer. Già liberata una camera al San Raffaele - fefebaraonda : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ Chiesti 6 anni per #Berlusconi al #RubyTer. Già liberata una camera al San Raffaele - cittella : RT @MorganilRamingo: San Michele Gabriele e Raffaele Arcangeli pregate per tutti noi ?? -