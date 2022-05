Salvatore Emblema, grande mostra a Capodimonte: fino al 30 ottobre opere nel Museo e nel Real Bosco (Di giovedì 26 maggio 2022) fino al 30 ottobre a Napoli, presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, si terrà la più ampia personale in un Museo pubblico dedicata all’artista Salvatore Emblema (Terzigno, 1929), dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2006. La mostra, a cura di Sylvain Bellenger, è Realizzata con il supporto scientifico del Museo Emblema e del suo archivio, con la collaborazione dell’Associazione Amici di Capodimonte Ets. La mostra si inserisce nel ciclo di mostre focus “Incontri Sensibili” in cui le opere di artisti contemporanei sono messe a confronto con quelle della collezione storica del Museo ed evidenzia la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022)al 30a Napoli, presso ildi, si terrà la più ampia personale in unpubblico dedicata all’artista(Terzigno, 1929), dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2006. La, a cura di Sylvain Bellenger, èizzata con il supporto scientifico dele del suo archivio, con la collaborazione dell’Associazione Amici diEts. Lasi inserisce nel ciclo di mostre focus “Incontri Sensibili” in cui ledi artisti contemporanei sono messe a confronto con quelle della collezione storica deled evidenzia la ...

