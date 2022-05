Salernitana su Cavani, Iervolino: «Gli compro una villa ad Amalfi» (Di giovedì 26 maggio 2022) di Marco De Martino SALERNO – La Salernitana culla il sogno Cavani. Dopo aver realizzato quello di portare all’ombra dell’Arechi Franck?Ribery la scorsa estate ed aver solo sfiorato quello di ingaggiare, lo scorso gennaio, Diego Costa, la società granata ha messo nel mirino un altro pezzo da novanta del calcio internazionale. Al di là delle smentite di Walter Sabatini, che sta già studiando le altre mosse per allestire una Salernitana competitiva per la prossima stagione, la ferrea volontà del presidente Danilo Iervolino di portare il Matador in granata ancora una volta potrebbe far saltare il banco.?Anche ieri, a margine della festa a Napoli per i 130 anni de Il Mattino, Danilo Iervolino ha confermato di essere sulle tracce dell’ex bomber di Napoli, Paris Saint Germain e Manchester Utd: ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 26 maggio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Laculla il sogno. Dopo aver realizzato quello di portare all’ombra dell’Arechi Franck?Ribery la scorsa estate ed aver solo sfiorato quello di ingaggiare, lo scorso gennaio, Diego Costa, la società granata ha messo nel mirino un altro pezzo da novanta del calcio internazionale. Al di là delle smentite di Walter Sabatini, che sta già studiando le altre mosse per allestire unacompetitiva per la prossima stagione, la ferrea volontà del presidente Danilodi portare il Matador in granata ancora una volta potrebbe far saltare il banco.?Anche ieri, a margine della festa a Napoli per i 130 anni de Il Mattino, Daniloha confermato di essere sulle tracce dell’ex bomber di Napoli, Paris Saint Germain e Manchester Utd: ...

