Salernitana, Nicola sempre in bilico: Sabatini ha già un 'piano B' (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo il raggiungimento della salvezza e permanenza in Serie A, la Salernitana pianifica il futuro a partire dal contratto di Davide Nicola. I festeggiamenti hanno occupato la maggior parte delle ultime ore in casa Salernitana. La permanenza in Serie A è stata raggiunta con grande sacrificio, dopo che durante lo scorso dicembre, la società ha rischiato di essere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

