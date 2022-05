Sadio Mané: «Vincere la Champions non è difficile quanto diventare professionista venendo da Bambali» (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attaccante del Liverpool, Sadio Mané, ha rilasciato un’intervista a SkySports. Sabato la squadra di Klopp si gioca la finale di Champions con il Real Madrid. A volte i giocatori devono dimostrare le cose a se stessi. Cosa hai dimostrato a te stesso vincendo la Coppa d’Africa? «Che amo il calcio. Che voglio giocare il più a lungo possibile. E nel frattempo voglio Vincere tutti i titoli che posso: Champions, Premier, Coppe d’Africa e Mondiali. Voglio dimostrare a me stesso che sarò pronto a comportarmi come un professionista che cerca di essere il migliore in ogni partita, qualcuno che aiuta la sua squadra a migliorare e che diventando sempre migliore come giocatore». Sei diventato il miglior giocatore in Africa battendo l’Egitto di Salah nella finale della Coppa d’Africa e poi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attaccante del Liverpool,, ha rilasciato un’intervista a SkySports. Sabato la squadra di Klopp si gioca la finale dicon il Real Madrid. A volte i giocatori devono dimostrare le cose a se stessi. Cosa hai dimostrato a te stesso vincendo la Coppa d’Africa? «Che amo il calcio. Che voglio giocare il più a lungo possibile. E nel frattempo vogliotutti i titoli che posso:, Premier, Coppe d’Africa e Mondiali. Voglio dimostrare a me stesso che sarò pronto a comportarmi come unche cerca di essere il migliore in ogni partita, qualcuno che aiuta la sua squadra a migliorare e che diventando sempre migliore come giocatore». Sei diventato il miglior giocatore in Africa battendo l’Egitto di Salah nella finale della Coppa d’Africa e poi ...

